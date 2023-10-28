اللواء مدحت قريطم يكشف أسباب حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته العشرات بين متوفي ومصاب.

وتابع قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد أي مشاكل فنية في الطريق الذي شهد الحادث.

وقال اللواء مدحت قريطم، إن بداية الحادث عندما ظهرت خيمة ضوئية بسبب حالة ضبابية مفاجئة، أدت إلى اصطدام سيارتين كانتا تسيران بسرعة، ولسوء الحظ كان هناك أتوبيس قادم من الخلف ودخل فيهما ما أدى لاشتعالهما.

ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الحادث تكرر في دول عديدة والضباب المفاجئ متوقع حدوثه، وينتج عنه خيمة ضوئية.

وطالب بضرورة الالتزام بقواعد المرور عند حدوث الشبورة، وذلك من خلال: خفض النور الأمامي وتشغيل الانتظار وفتح زجاج الأبواب وخفض السرعة إلى 40 كيلو كحد أقصى، والتوقف تماما خارج نهر الطريق، لحين انقشاع الشبورة.

واستطرد أن الحماية المدنية تحركت على الفور، وجاري حاليا إصلاح الطريق، الذي انغلق جزء منه بسبب الحادث، وجهاز الخدمة الوطنية تولى عملية إعادة تأهيله، والنيابة العامة ذهبت إلى هناك للوقوف على أسباب الحادث.