الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحادث المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي وقع صباح اليوم السبت.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك ارتفاع في عدد ضحايا الحادث المروري على الطريق القاهرة الإسكندرية، حيث ارتفعت الوفيات إلى 34 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 64 حالة.

وأضاف متحدث الصحة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد المصابين والوفيات في حادث القاهرة والإسكندرية اشتعال النيران لحظة التصادم.

وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك 13 حالة مصابة تحت العلاج والملاحظة من إجمالي 61 حالة تم دخولها إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.