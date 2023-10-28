انتهاء موعد تلقي الطعون بالإدارية العليا على الانتخابات الرئاسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

انتهت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، من استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر.

وحددت الهيئة يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

المرشحون الـ 4 هم وفق القائمة المبدئية التي أعلنت عنها الهيئة سابقًا: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.