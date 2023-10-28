صرخات فتيات قُصر.. ماذا حدث في حفل فيلا المنصورية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لا تزال مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة حفل "فيلا المنصورية" في منطقة أبو رواش بالجيزة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صراخ فتيات قُصر وعويل فتية وإطلاق نار ينير ظلمة الليل، سجلته كاميرات هواتف طلاب مدرس دولية كانوا مدعوين لحفل مدرسة دولية.

وقال طالبان بمدرسة دولية في مقطع فيديو - متداول على السوشيال ميديا- إن شركة شهيرة أشرفت على تنظيم "حفل الهالوين" بقاعة على طريق المنصورية شهدت حضور مئات الطلاب لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة.

وأضافا أن سوء التنظيم تسبب في حالة تكدس كبيرة، معلقين "فجأة في عرباوية طلعوا علينا بالسلاح وضربوا نار وعملوا كمين للعربيات بتاعتنا".

أكملا: "اتهجموا على البنات و تحرش واستولوا على متعلقاتهن وهواتفهن" زاعمين مقتل سائق يتبع شركة توصيل خاصة.

والدة طالبة في فيديو آخر على السوشيال ميديا ناشدت السلطات المختصة بالتحقيق "لو حد يقدر يساعد الحفلات دي يكون عليها رقابة" في وقت رفضت أسرة أخرى التعليق على حد قولها.

التفاصيل

وخرجت وزارة الداخلية في بيان صباح السبت، أنه في إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) بشبكة الإنترنت، تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم، ومقتل شخص، واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي":

وأوضحت الوزارة في منشورها: "بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب، أبو رواش، بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال، تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل، والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات".

وأكملت: "بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالي المنطقة، أفادوا بأن مالك الفيلا المُشار إليها، اعتاد على تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات، نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا".

وتابعت: "وبتاريخ حدوث الواقعة، نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا، بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم، مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين".

التحريات: لم يقتل أحد وضبط ٦ متهمين

وذكرت الوزارة: "كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف".

وأكدت الداخلية أنه تم تحديد وضبط عدد 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل، وجارى ضبط عدد 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة