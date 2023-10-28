شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: ضغوط مصر وأمريكا ستؤدى لزيادة المساعدات بشكل كبير إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، السبت، تأكيده بأن الضغوط الأمريكية والمصرية ستؤدي إلى زيادة المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وتكثف مصر من جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، ويأتي ذلك انطلاقا من دور مصر التاريخي والمحوري الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.