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الفصائل الفلسطينية في غزة تقصف أسدود برشقة صاروخية ردًا على مجازر إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - قصفت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، بحسب ما أوردته في بيان مقتصب.

جددت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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