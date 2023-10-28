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الطرق والكبارى: سيول بالمنطقة التاسعة بطريق سفاجا / قنا وغلق اتجاه مرورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه في تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه  ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .

 

وأشار بيان الهيئة إلى إنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر وإطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين 

 

 

كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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