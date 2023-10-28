شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خسوف القمر الجزئى الآن.. صوبوا أنظاركم لمتابعة الظاهرة من أى مكان من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ظاهرة خسوف جزئى للقمر، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا، ويشاهد بجمهورية مصر العربية.

خسوف القمر بدأ الساعة 8 مساء ويكون شبه ظلى، وبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء، وتكون ذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء اليوم، وينتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا يوم الأحد 29 أكتوبر.

و يغطى ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ساعة و17 دقيقة تقريباً، ويمكن رؤيته فى مصر.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

و يحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدراً.