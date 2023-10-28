شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. خسوف القمر الجزئى الآن بسماء مصر وذروته الساعة 10:15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” بث مباشر من خسوف القمر الجزئى ، أعده المعهد القومى للبحوث الفلكية ، من مرصد حلوان .

وبدأت منذ قليل ظاهرة خسوف جزئى للقمر، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا، ويشاهد بجمهورية مصر العربية .

خسوف القمر بدأ الساعة 8 مساءا ويكون شبه ظلى ، وبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء ، وتكون ذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء اليوم ، وينتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا يوم الأحد 29 أكتوبر .

و يغطي ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و 25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و 17 دقيقة تقريباً، ويمكن رؤيته في مصر.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

و يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.