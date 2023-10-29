شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: فتح مقرات النقابات الفرعية للحشد للمشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن الاتحاد وضع خطة لاستغلال مقرات النقابات الفرعية من خلال فتحها فى كل المحافظات لصالح حشد العمال وحثهم للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مرسال، على أهمية متابعة التحرك العمالى لدعم الرئيس والتى يجرى تنفيذها فى كل التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وزار وفد من مجلس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وضم عددا من ممثلى قطاعات النقابة سواء الزراعة أو الرى والصيد، وأكد الوفد على دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة.