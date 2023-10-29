شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الأحد، الجلسة رقم 89 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من غلاء الأسعار، حيث من المقرر طرح 10 الآف طن قمح.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25 ، حيث تتضمن المبادرة 7 سلع وهى "السكر"، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،بالإضافة الى اللحوم والدواجن والبيض ، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر.