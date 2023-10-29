شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تطورات المشرع القومى لمشتقات البلازما.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة المشروع القومى لمشتقات البلازما عن أحدث تطورات المشروع فيما يتعلق بالأدوية المنتجة من البلازما، مؤكدة وصول الشحنات الأولى من دواء "الألبومين البشري" في شهر مايو الماضى، والذي تم تصنيعه بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا من البلازما المصرية التي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز ايجيبت.

وقال الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجي بالمشروع القومى لمشتقات البلازما: إن مصر تستقبل دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وتسفيرها للتصنيع ثم عودتها الى مصر في صورة أدوية تامة الصنع لحين الانتهاء من بناء وتشغيل مصنع التجزئة والتنقية بمصر والجاري إنشائه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وأضاف الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجي أنه تم افتتاح سابع مركز للتبرع بالبلازما في شهر أغسطس الماضى وذلك ضمن خطة إنشاء بنية تحتية متكاملة للبلازما والأولى من نوعها في المنطقة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.