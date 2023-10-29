شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين لعلاج مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين لعلاج مصابى غزة، بالهلال الأحمر، يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى تدريب 40 طبيبا كدفعة أولى من الأطباء المتطوعين لدى النقابة والبالغ عددهم 1343 طبيبا الأسبوع الماضى.

وأوضح أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التخصصات التي حددها الجانب الفلسطيني، لتوفيرها فى القوافل الطبية الإغاثية: الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية، لافتا إلى تطوعه، والدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام للأطباء، بصفته طبيب تخدير ورعاية مركزة، والدكتور أحمد حسين عضو المجلس، لصالح علاج مصابى أهل غزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لاهتمامهم بتقديم الدعم اللازم للأهالى بعد تعرضهم للاعتداءات الغاشمة من جانب الكيان الصهيوني.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة مصر العطاء، أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وأن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة يتم عقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.