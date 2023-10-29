شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه اليوم الأحد، على مدار 3 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

ومن المقرر إقامة معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.