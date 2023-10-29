شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات شهر أكتوبر بمدارس محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي امتحانهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي اللغة العربية والكيمياء، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية والأدبية" امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وفيما يلي جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.

أولا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.

ثالثا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

رابعا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء الامتحانات، حيث وجهت عدة تعليمات للمدارس بشأن امتحانات شهر أكتوبر والتي تستمر حتى الخميس 2 نوفمبر 2023، مؤكدة أن امتحانات شهر أكتوبر تكون في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر، وتكون على هيئة أسئلة مبسطة توضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات سوف تتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة، منبهة على إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المدارس من جمع أي مبالغ نقدية من الطلاب لأعمال امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى "، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتحمل كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.