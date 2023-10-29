"سعيد" يطلب تطليق زوجته: "جالها مكالمة نزلت ومرجعتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "سعيد. خ"، 41 سنة، طبيب أطفال، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ويطلب فيها تطليق زوجته للضرر مبررًا طلبه

"جالها مكالمة نزلت ومرجعتش".

قال الزوج في دعواه رقم 5458 لسنة 2022: "تعرفت على زوجتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعدها تقدمت لعائلتها لخطوبتها وبعد شهرين تم الرد بالموافقة، وتم الخطبة والفرح في 6 أشهر".

أضاف الزوج: "زوجتي قليلة الكلام وكلما حاولت تغير حياتها وتصرفاتها وطريقتها لم توافق وتظل بغرفتها حتى يمر الوقت وتذهب للنوم بمفردها، لم أعلم سبب حيلتها التي قامت بتنفذها حتى تحصل على الزواج، رغم محاولات فاشلة وغريبة إلا أني أشعر بالحب الشديد لها".

وأكمل"سعيد"، أنه حاول التأقلم مع وضعها حتى جاءت لحظة لم تفكر فيما تفعله وهربت من المنزل بدون أسباب، دق هاتفها ف تمام الـ ٣ صباحا وذهبت ولم تعود، حاولت استعادتها بكل الطرق لكني لم أجدها حتى الآن.

وأوضح: "بعد بحث سنة كاملة ولم أجدها فكرت فى التخلص منها لشعوري بأنها مع شاب آخر ولا تريد العودة، فرفعت دعوي تطليق للضرر، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".