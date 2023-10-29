وزير الرى يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أسبوع القاهرة السادس للمياه منذ قليل، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" بمشاركة 64 كيان إقليمى ودولى لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

ويقام معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.