شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق قافلة عمليات تجميل للأطفال والكبار فى مستشفيات الهيئة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة عمليات تجميل للأطفال والكبار بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن القافلة تضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل المناظرة والكشف وإجراء العمليات وجراحات التجميل للأطفال من أصحاب حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وللكبار من حالات تشوهات ما بعد الحروق، وذلك فضلًا عن نقل الخبرات الطبية في هذا المجال إلى الأطباء من مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه يتم المناظرة والكشف على الحالات في مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، كما يتم إجراء العمليات والجراحات اللازمة داخل المستشفى، إضافة إلى مستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في ذات المحافظة، ولافتة إلى أنه تم مناظرة 70 حالة من مواطني محافظة الأقصر ضمن أعمال القافلة حتى الآن، تنوعت ما بين الحالات سالِفة الذِكر، ومشيرة إلى أنه تم تحضير 38 حالة منهم لإجراء الجراحات والعمليات اللازمة.

وتابعت: أنه ضمت القافلة كل من، الأطباء والاستشاريين والخبراء الأمريكيين وهم "جيفري تولي، رودريك شيموندز، ليونارد لي، سيمون شومار، كاثرين غالاغر، تشيتوفر كوستانو، مارك سينجلتون"، إضافة إلى الاستشاريين والخبراء المصريين وهم الدكتور طارق عبدالفتاح، استشاري الأنف والأذن بالمعهد القومي للسمع و الكلام، والدكتورة إيمان الروبي، استشاري التخاطب بالمعهد القومي للسمع والكلام، والدكتورة ميري جرجس، استشاري التغذية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور حاتم الشاذلي، استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أحمد جابر، أستاذ جراحة الوجه والفكين والرقبة بجامعة سوهاج، والدكتور محمود صبحي، مدرس جراحات الرأس والرقبة، والدكتور عمر فوزي، مدرس جراحات تجميل الأطفال جامعة الإسكندرية، والدكتور جورج جميل، مدرس جراحات التجميل بجامعة الوادي الجديد.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بنجاح هذه القافلة وعن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأطباء الاستشاريين والخبراء المصريين والأمريكيين وفريق الهيئة في تقديم الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى، مؤكدًا على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لهم.