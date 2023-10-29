شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بمدرسة "أبدا" الوطنية للعلوم التقنية ببدر بعد افتتاحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدراسة بمدرسة أبدا الوطنية للعلوم التقنية ببدر للذكاء الاصطناعي، حيث استقبلت المدرسة الطلاب بالبلالين وقامت بتنظيم طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية، والذى أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات.

ومن هذه المدارس، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت التطوير الكامل والدراسة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لغة ثانية، وتضم 12 فصلا بكثافة طلابية 25 طالبا فقط.

وكذلك افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.