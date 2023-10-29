شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق والكبارى: انتظام حركة السير بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة 6.30 صباحا بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التى ادت إلى غلق الطريق فى اتجاه ( قنا / سفاجا ) فى المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا فى الاتجاهين فى هذه المسافة.