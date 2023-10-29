شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: حجم المساعدات ضعيف ويغطى 3% من الاحتياجات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطينى، إن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.