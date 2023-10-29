شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز تكشف نصيحة "أوستن" لإسرائيل ودورها فى تأجيل الغزو البرى لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار إسرائيل الواضح بوقف غزو واسع النطاق لقطاع غزة، والقيام بدلا من ذلك بإجراء المزيد من التوغلات البرية المحدودة، على الأقل فى البداية، يتوافق مع الاقتراحات التى قدمها وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن لنظرائه الإسرائيليين فى الفترة الأخيرة، بحسب ما أفاد مسئولون أمريكيون.

وكان مسئولو إدارة بايدن قد حذروا بأنه من الصعب معرفة ما ستفعله إسرائيل فى نهاية الأمر، بما أن الغارات الجوية المكثفة والتوغلات البرية موسعة فى الأيام الثلاثة الأخيرة تشير إلى موقف أكثر عدوانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قال مساء السبت إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة يوم الجمعة للبدء فى المرحلة الثانية من الحرب، وإن لم يصف هذه الخطوة بالغزو. كما قال مسئولون عسكريون فى وقت سابق يوم السبت إن القوات الإسرائيلية توغلت فى الجزء الشمالى من القطاع وبقيت هناك مساء السبت.

وقال مسئولون أمريكيون إنه حتى الآن، فإن التوغلات البرية الإسرائيلية فى غزة أصغر وأقل تركيزا عما تحدث عنه المسئولون العسكريون الإسرائيليون من قبل لأوستن ونظرائهم الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن خطط الغزو الإسرائيلى الأولية كانت قد أثارت قلق المسئولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، وأن الجيش الإسرائيلى لم يكن مستعدا بعد لشن غزو برى.

وفى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى، شدد أوستن على الحاجة إلى اعتبار حذر للكيفية التى يمكن ان تجرى بها القوات الإسرائيلية غزو بريا للغزة، حيث تظل الفصائل الفلسطينية تحتفظ بشبكة من الأنفاق.

وقال أحد المسئولين إن الإسرائيليين حسنوا خطتهم وأعادوا تحديدها بعد جهود مركزة من قبل أوستن ومسئولين أخرين. إلا أن إدارة بايدن أصرت أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما تفعله، وأنها لا تزال تدعم الغزو البرى.