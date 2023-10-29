شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا تطلع مصر لوصول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية، لإجراء مباحثات ثنائية حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تتطلع إلى تعزيز الجهود مع شركائها لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع.