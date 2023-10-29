شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر، أن 84% من الوفيات نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلي أن السمنة أحد أهم الأمراض التى تصيب الإنسان مثل أمراض القلب .

وأشارت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، إلي أن فاتورة الإنفاق على مرض السمنة وعلاجه تقدر بـ7.9 مليار عالميا كما تنفق مصر 999 مليون دولار على علاج السمنة.