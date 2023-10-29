شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلع المدعمة ببطاقات التموين بعد مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما توفر السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وتتضمن قائمة المنظومة التموينية العديد من المنتجات، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الآخرى ويتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك بالتوازي مع تنفيذ الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا توفير وزارة التموين كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

أسعار السلع على بطاقات التموين

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

بجانب طرح العديد من السلع الآخرى بأسعار مخفضة.