شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال: "تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز رهائن.