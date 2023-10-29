‫مسؤولة دولية: إتاحة المياه للمدنيين قضية مهمة لا يمكن لأحد أن ينكرها

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القاهرة - سامية سيد - أكدت فلوريكا فينك هوجر مبعوثة البيئة، ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي أن إتاحة المياه للمدنيين قضية هامة لا يمكن لأحد أن ينكرها تحت أي ظرف من الظروف.. مشيرة إلى الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن أن يكون المدنيين هدفا، خصوصا فيما يتعلق بالمياه.

جاء ذلك في كلمة لفلوريكا اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

وقالت إن المياه بالفعل هي مورد شحيح، فالتغير المناخي أدى إلى فقدان البشر والحيوانات، فنصف سكان العالم من المتوقع أن يعانون من الشح المائي.. مشيرة إلى أن الأرض ستصبح المكان الأول للشح المائي، فنحن بحاجة إلى تحول منهجي وأن نضع في الاعتبار النظم البيئية وتطورها.

وأشادت بدور مصر في معالجة أزمة المياه مشيرة إلى أن أسبوع القاهرة أصبح منارة للتباحث في قضايا المياه، فمصر لعبت دورا هاما في رئاسة الحوار التفاعلي حول الإجهاد المائي المتصاعد وتلوث المياه، فقد قررنا في الأمم المتحدة أن نعمل سويا لتنفيذ بعض الالتزامات الخاصة بنا.

وكانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم الأحد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.