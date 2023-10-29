شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن خارطة الطريق لخطة العمل للحد من السمنة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق خارطة الطريق لخطة العمل للحد من السمنة بالجمهورية فى إطار تعزيز الصحة العامة .

وقالت الدكتورة سحر خيرى عميد المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إن الاستراتيجية مبنية على الادلة العلمية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف الحد من السمنة .

وأكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية أن السمنة من المشكلات الصحية الخطرة التى تساهم فى نشر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتابع: لدينا استراتيجية قوية تستهدف الحد من السمنة، مضيفا أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات الرئاسية التى تدعم مواجهة السمنة وأمراض سوء التغذية .