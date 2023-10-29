شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير الرى الصينى: العالم سيشهد كوارث بيئية متتالية منها تلوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جو شين، نائبة وزير الموارد المائية لجمهورية الصين الشعبية، أن أزمات التغيرات المناخية تزداد، تاركة البشرية أمام تحديات ضخمة، مشيرة إلى أن المياه مورد حساس؛ يتأثر بالتغيرات المناخية، ولذا فتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمياه، أصبح مهمة عاجلة.

وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه، خاصة فيما يتعلق بالسيول والفيضانات، قائلة إن العلم أجاب عن الأسئلة الفنية والعملية والعلمية، كما قدم أمثلة على التحكم في الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمياه، لحل الكثير من مشكلات المياه.

وقالت شين، إن العالم سيشهد كوارث بيئية متتالية، ستشمل تلوث المياه وتغيرات بيئية عنيفة، وما يرتبط بذلك من مشكلات، ولن بتأتي معالجة هذه المشكلات إلا من خلال التعاون.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.