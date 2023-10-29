شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: سياسة مصر المائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.
وأضاف أنه فى صعيد مصر تم إنشاء 268 منشأ بتكلفة 65 مليون دولار ومخطط انشاء 69 منشأ آخرين بتكلفة ١٥٣ مليون دولار ، فضلا عن 1359 منشأ في سيناء وعدة مناطق أخرى بالقطر المصري بتكلفة 166 مليون دولار ، ومخطط انشاء 679 آخرين بتكلفة 203 مليون دولار ، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية ، والتي تمتد على مدى 120 كم بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لحماية استثمارات مقدرة ب 2.50 مليار دولار واستعادة 1.80 مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام.
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