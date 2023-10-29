شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية لشباب بنى سويف على 5 مهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة بني سويف من المرحلة الأولى لبرامج التدريب المهنى المجاني وتخرج عدد 66 متدربا في المجالات الاتية: التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمشغولات اليدوية والتطريز ، وذلك في اطار التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للامام المتحدة ، وكذلك استقبال وفد برنامج الأغذية العالمي لزيارة المحافظة ومقابلة خريجي دورات المرحلة الأولى ودورة التسويق الإلكتروني من المرحلة الثانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، في تقريره للوزارة، أنه استقبل وفد برامج الأغذية، بحضور أحمد معوض وكيل المديرية، وأم الخير شعبان مدير إدارة بحوث العمالة، وأشاد الوفد بجهود المديرية التى ساهمت في إنجاح دورات المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية حتى الآن، كما التقى الوفد ببعض من نماذج النجاح من خريجي الدورات التدريبية التي جرى تنفيذها، كما أنه وفي إطار اتفاق التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ برامج تدريبية مجانية لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى منه، والموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية والتي بدأت بتنفيذها المديرية من خلال دورة تدريبية في مجال التسويق الالكتروني كما تشمل هذه المرحلة أيضا مجالات صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، حيث تخرج 20 متدربا من دورة التسويق الإلكتروني خلال الفترة السابقة، ومؤكداً استمرار المديرية في دعم وتشجيع الشباب للالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوات التوعوية في عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، حول مفهوم السلامة و الصحة المهنية و كيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة ، و يتبع تعليماتها فى كل مكان فى المنزل و الشارع و المدرسة ، وما هى الاحتياطات اللازم اتباعها لتفادى أى مخاطر، للطلاب بالمدارس ،كما جرى استعراض الفيديوهات والصور المختلفة التى توضح أنواع المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب والطالبات ، ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واساليبها فى الحياة اليومية وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الارواح والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور والفيديوهات المعروضة وإبداء التعليقات حولها، أيضاً تناولت الحديث حول مخاطر الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات ،كما جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين و الطلاب ، لتوضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعى ، مع التأكيد على أهمية تثقيف التلاميذ بمعرفتهم بالسلامة والصحة المهنية وكيفية مواجهة أي أزمة أوكارثة تواجههم داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ، وقام بإلقاء الندوات الكيميائيين مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد: هالة الجندى بمدرسة علم الدين الثانوية بنات ، وأحمد عبد الفتاح بمدرسة سماح قنديل الابتدائية ، وحنان عباس بمدرسة ابن خلدون ، ورضا عبد السلام بمدرسة الفرما الابتدائية ، ونادية وليم بمدرسة القناة الثانوية بنين ، وفاطمة الصياد بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية ، ومن مكتب بورفؤاد كيميائي فايز رخا بمدرسة بورفؤاد ثانوية بنات ، وتحت إشراف مديرة إدارة السلامة الكيميائى إيمان مسعد ومدير مكتب السلامة بورسعيد.