شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية بنات فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع البنات والوجه البحري، بجولة تفقدية إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتورة سعيدة صبح، عميدة الكلية، والدكتورة غادة العمروسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية، وتحدث مع بناته الطالبات، واستمع إلى طلباتهن، كما تفقد نائب رئيس الجامعة أيضًا قاعات التدريس لطلاب "دبلوم التأهيل التربوي" بحضور الدكتور سامح جمعة، المشرف على مركز التأهيل التربوي بالكلية، وتحدث معهن أيضًا للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

ونصح نائب رئيس الجامعة بناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، مشيدًا بجهود إدارة الكلية، وانتظام العملية التعليمية.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.