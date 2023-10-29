شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تعقد لقاء تعريفيا مع طلاب البرامج المتميزة والساعات المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس لقاءا تعريفيا بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة وقيادات الكلية ومنسقي البرامج: (الدراسات البينية والإنجليزية - الدراسات العبرية والإسرائيلية - التقنية الرقمية للمعلومات الرقمية "الجيوماتكس")، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اللقاءات التعريفية التي تعدها كلية الآداب بجامعة عين شمس مع الطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/ 2024.

وحضر الحفل الدكتورة حنان كامل عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة حنان كامل، أن الكلية تسعى دوما إلى التواصل مع الطلاب وإنجاز المهام بشكل سريع في ظل الرقمنة التي تسعى كل مؤسسات الدولة إلى تحقيقها لتوفير الوقت وتحقيق السهولة والسرعة في إنجاز المهام وتسعى للإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات الوافية عن كل ما يتعلق بالطالب، وحثت الطلاب على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ( إيميل الطالب ، صفحة الكلية ، إدارة شئون الطلبة، شاشات العرض ) .

كما أكدت على أن البرامج المميزة هدفها تطوير الأقسام القديمة مع العلم أن نفس النخبة الأكاديمية هي التي تقوم بالتدريس في الأنظمة القديمة والمميزة، وتهدف أيضا البرامج المميزة إلى سد احتياجات سوق العمل ، وبالنسبة للمصروفات الخاصة بهذه البرامج فالغرض منها الإنفاق على تحسين الخدمة المقدمة للطالب وتطويرها ودعم البرامج من خلال صيانة مستمرة للأجهزة وتجديد المعامل وإضافة ميزات جديدة للبرامج الحالية واستحداث برامج في الفترة القادمة، لذا عليكم المحافظة على هذه الموارد من أجل الاستمرارية في تقديم خدمة مميزة .

كما وجهت عميدة الكلية الطلاب الجدد والقدامى على الاشتراك في أنشطة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بجانب المواظبة على حضور المحاضرات.

ومن جانبه، حث الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية واستثمار الموارد المتاحة من مكتبات ومعامل وقواعد بيانات، والعمل على الإفادة منها في بناء شخصيتهم وثقلها علميا وإثراء خبراتهم العملية بما يؤهلهم تأهيلا مناسبا يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا جميع الطلاب إلى الاطلاع على دليل الطالب الجامعي والوقوف على المسؤوليات والواجبات الخاصة بالطالب، والالتزام بالسلوكيات والآداب الجامعية وممارسة كل الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية من خلال الأسر المختلفة المنبثقة من اتحاد طلاب الكلية والذي دائما ما يحقق انجازات ومراتب متقدمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وأشار في هذا الصدد إلى ترحيب إدارة الكلية وفتح مختلف قنوات التواصل مع الطلاب لتبني أفكارهم ومقترحاتهم، والمساعدة في حل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التقييم للجامعات يتم من خلال عدد البرامج التي تقدمها، وقام بعرض الخدمات التي تقدمها أسرة من أجل مصر المركزية والتي يرأسها، وهي موجودة في كل الجامعات وتقدم خدمة طلابية إلى جانب اتحاد الطلاب وهم وجهين لعملة واحدة وهي مصلحة الطالب، كما حث الطلاب على الالتزام بالأعراف الجامعية والتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه كليتهم، كما أنه في خدمة جميع الطلاب.

وفيما يخص برنامج الدراسات الإنجليزية والبينية (iesp)، فقد تحدثت الدكتورة نادية حشيش عن البرنامج مؤكدة على أن البرنامج يعتمد على الدراسة باللغة الإنجليزية وبالساعات المعتمدة وهي وحدة قياس للمقررات، وتوزع الدراسة على 4 مستويات لنيل درجة الليسانس في الآداب، ويزود البرنامج الطلاب بمهارات اللغة والتواصل ويقدم مجموعة من المقررات في اللغة والادب والترجمة ذات طبيعة بينية، في مجالات السياسة، القانون، الاقتصاد، الفن، الغذاء والتكنولوجيا والرقميات.

وتنبثق سياسة البرنامج من رؤية كلية الآداب بأن تجعل من الكلية واحدة من أفضل كليات الآداب على المستوى الإقليمى والدولى، بالنسبة للدراسات الإنسانية بوجه عام والبينية بوجه خاص.