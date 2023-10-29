الأب المتهم بضرب ابنته حتى الموت بالسلام: "كنت بأدبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى أبٌ متهم بضرب ابنته حتى الموت باعترافاته أمام نيابة السلام.

وقال المتهم إنه انفصل عن زوجته قبل عدة سنوات، وتعيش برفقته ابنتهما البالغة من العمر 15 سنة، "دايما بتعاملني وحش".

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة زادت المشادات بينه وبين ابنته بسبب كثرة خروجها "كنت دايما بضربها عشان أدبها".

وعن يوم الواقعة، قال المتهم إنه طلب من ابنته الاهتمام بنظافة البيت فرفضت فانهال عليها بالضرب المُبرح لتأديبها حتى سقطت على الأرض "أمها بتحرضها عليا.. ومكنتش أقصد أقتلها".

وكشف شهود العيان في التحقيقات أن المتهم داوم الاعتداء على ابنته الصغيرة خاصة بعد انفصاله عن والدتها.

كان قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة قرر تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته بالسلام.