شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": استشهاد 2000 طالب و70 من الكادر التعليمى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن سقوط ألفين طالب شهيد وأكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمى، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاغارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.