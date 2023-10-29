شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

‏وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات فى منطقتى توشكى وسيناء، وفى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.