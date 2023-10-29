شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر أكتوبر فى العلوم للصفوف الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .