شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الدولة تعزز دور المرأة بالمجتمع وتمكينها لتولى المناصب القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت محافظة القاهرة، تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والذى يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية بحضور اللواء أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب، ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة.

واستهل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة.



الندوة التعريفية لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية (1)

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الندوة أن القيادة السياسية تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا وذلك من خلال رؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أطلق على عام 2017 عام المرأة لتكون نقطة انطلاق ودافعًا لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" والذي يؤهل السيدات على مستوى الجهات للعمل بمحافظتهن ينفذ من خلال تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب ،حيث يسعى هذا البرنامج لتنمية المهارات وصقلها.



الندوة التعريفية لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية

وأضاف محافظ القاهرة، أن تمكين المرأة يأتي في الأطر المناسبة للارتقاء بها اجتماعيًا وسياسيًا وليكون له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة المجتمع والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المجتمع المصري بما يمتلكه من تراث حضاري عريق حرص على توفير كل المقومات لتحقق المرأة واجبها الوطني، مضيفًا أن الدولة المصرية تعزز دور المرأة بالمجتمع بما لديها من مقومات لذاتها ومكانتها وبما يكفل لها تحقيق أهدافها من الفرص المتاحة والتي وفرتها الدولة لها.

وأكد محافظ القاهرة، أنه على مدار السنوات الماضية ومنذ عشر سنوات، حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل كقيادية تنفيذية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن محافظة القاهرة استطاعت في سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة. ويأتي برنامج تمكين المرأة المصرية لتتويج المرحلة السابقة وصقل المهارات متوافقًا مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد محافظ القاهرة على تقديم كل الدعم اللازم للسيدات المتميزات ،مع السعى إلي المزيد من النجاح والتقدم فى مجالات تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بالشراكة مع الجهات المعنية دوليًا ومحليًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود كل القائمين على برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" الذي سيشكل نقله نوعيه عبر قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل جيل جديد من القائدات والرائدات من عظيمات مصر وسيداتها الفضليات.

وأشار اللواء أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية والمدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن محافظة القاهرة من المحافظات المتميزة التى تدعم الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تحتل العاملات بها المركز الأول فى عدد السيدات الحاصلات على تدريب بالأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقوم بجولة تعريفية بمحافظات مصر للاعلان عن برامجها التدريبية التى تستهدف تأهيل المرأة .

وأضاف، أن "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" تعد من البرامج التدريبية بالاكاديمية وتضم 4 برامج أساسية " المصريات بالخارج ، المرأة تقود فى المحافظات ،المرأة تقود فى المحافظات أون لاين وتخص من لديهم مشكلة البعد السكنى ،والمرأة تقود للتنفيذيات وتستهدف المرأة التى تعمل فى المجال التنفيذى".

ومن جانبها، ثمنت مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة جهود اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فى دعم المرأة ومساندتها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على بناء الانسان ويركز على المرأة لاعدادها لتولى المناصب القيادية والمشاركة فى بناء الوطن.

شهد الندوة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم . جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم.حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من أعضاء المجلس القومى للمرأة، ومسئولى الأكاديمية، وقيادات المحافظة .