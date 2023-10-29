شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المعرض المقام على هامش "أسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى انطلقت أولى فعالياته اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض بمشاركة 23 شركة وجهة مصرية وأجنبية لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم فى مجال إدارة المياه وطلمبات الرفع ومعالجة وتنقية المياه وقياس نوعية المياه والرفع المساحى، وبمشاركة المركز القومى لبحوث المياه والمركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الرى والجامعة الأمريكية ومدارس ستيم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.