شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس وافتتاح المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة، ورافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، عمرو البشيبشى نائب المحافظ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير ومحافظ كفر الشيخ، مدرسة الشهيد محمد عاطف الثانوية التجارية بحي غرب كفر الشيخ، والتي تضم عدد 1490 طالبًا على فترتين، الفترة الصباحية للطالبات والفترة المسائية للطلاب البنين ، ويبلغ عدد الفصول بها 21 فصلا، كما تفقدا معمل الحاسب الألى، وقاعة متعددة الأغراض بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ، لتفقد مدرسة "الشهيد أحمد فتحي عدوي الإبتدائية" بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتضم عدد 530 طالبا ويبلغ عدد الفصول 11 فصلا، حيث تفقدا فصلا لمرحلة رياض الاطفال، وقاعة المشاهدة.

وخلال الجولة التفقدية للمدرستين، أجرى الدكتور رضا حجازي واللواء جمال نور الدين حوارا مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على أسلوب الشرح بالفصول ومدى استفادتهم من المعلمين.

وعقب ذلك، اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جولتهم بافتتاح وتفقد المدرسة الرسمية الدولية "IPS” بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية والتى تضم 544 طالبا ويبلغ عدد الفصول 42 فصلا، حيث تم تشغيل 21 فصلا حاليا.

وخلال الافتتاح، استعرض الوزير والمحافظ الرسم الإنشائي لمقترح مجمع مدارس يضم مدرسة حكومية دولية ومدرسة يابانية بجوار المدرسة المقامة، كما شهدا عرضا غنائيا ورياضيا للطلاب بالمدرسة، وقد تفقدا أيضا فصلا لرياض الأطفال، وفصل الأول الابتدائي بالمدرسة.