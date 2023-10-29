وزير التنمية المحلية: تمويل 208 آلاف مشروع باستثمارات 27.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري 208,2 ألف مشروع بقروض 27,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكد آمنة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك، موضحا أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ "مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والتسويقي، مشدداً على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة بهم.

ولفت آمنة إلى أن "مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه الوزير، القائمين على "مشروعك" بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر الإلكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات، لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

ونوه وزير التنمية المحلية، بأن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.