في 24 ساعة.. ضبط ‏63184 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63184) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (15054) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(577) مخالفة السير بدون تراخيص، و(11) دراجات نارية مخالفة، و(6) مخالفات موقف عشوائى، و(1280) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(16) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.