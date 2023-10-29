تأجيل محاكمة عامل متهم بسرقة الشقق السكينة في عابدين لـ12 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل متهم بسرقة شقق المواطنين في عابدين لجلسة 12 نوفمبر المقبل، للمرافعات.

أوضحت التحقيقات أن المجني عليها استغاثت بجيرانها بعدما لاحظت قيام شخص ادعى أنه مندوب شركة لإبادة الحشرات بسرقة أموالها.

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم بارتكابه جريمتي سرقة بذات الطريقة بانتحال صفة مندوب بشركة إبادة الحشرات، وعندما يتمكن من دخول الشقة، يغافل صاحبها ويسرق أموالها أو المشغولات الذهبية.

عثر بحوزة المتهم على 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالي - بخاخة مبيدات حشرية).