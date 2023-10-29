بينهم رضيعة.. 6 مصابين في حادث دهس بميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بينهم رضيعة في حادث دهس بميدان الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مدير فرقة الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع محمود فهمي النقراشي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ بقيادة مأمور قسم الجيزة وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بـ6 أشخاص من المارة ما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة وفقدان للوعي.

المصابون هم أشرف سعد 60 سنة، زكريا فهمي 64 سنة وابنه إسراء زكريا وطفلة رضيعة تدعى أيلة محمود لا تتجاوز 7 شهور وحالتان خطرة نقلوا جميعهم إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تحفظ الأهالي على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.