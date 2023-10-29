4 ساعات بـ2 مليون أرباح.. تفاصيل صادمة في واقعة حفل المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، تفاصيل صادمة في واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالة مالية.

وجاء قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل بكفالة مالية 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفل دون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمين الحفلة بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت حجزت النيابة العامة بالجيزة، 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وضبط 4 أشخاص هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة مقتل شخص وإصابة واختطاف آخرين في حفل بمنطقة المنصورية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت، تضمنت الإدعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للإعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين من خلال الفحص، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة أمس، بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل، والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة، وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالي المنطقة، أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ أمس، نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم، مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو، من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة .. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل، وجاري ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل، وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.