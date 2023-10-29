إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو اليوم الأحد، ونقل المصابون إلى المستشفى.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف للقادم من الشيخ زايد إلى ميدان لبنان.

أسفر الحادث عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.