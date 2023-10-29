شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من إيبارشية برمنجهام بإنجلترا للأقباط الأرثوذكس يزور دير المحرق بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من إيبارشية برمنجهام بإنجلترا بقيادة الأب القس أنتوني بشارة كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة نوتنجهام التابعة للإيبارشية، دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط.

وكان فى استقبال الوفد الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه، وتمت صلاة القداس الإلهي الذى تضمن برنامج الرحلة زيارة الأماكن الأثرية بالدير، والاستماع لشرح لمعالم الدير، كما تم التقاط الصور التذكارية، يُذكر أن الوفد يضم مجموعة من الإريتريين المقيمين بإنجلترا.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر المقبل، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير 2024، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة مثلسهرات كيهك والطقس المبهج في التسابيح.