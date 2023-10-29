شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 48 ندوة فى التثقيف الفقهى والإفتاء و31 درسًا منهجيًّا للواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس السبت بعد صلاة العشاء: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "الآثار السلبية لأخذ الفتوى من غير أهلها"، وقد أكد الجميع أن الفتوى تعتمد على إدراك النص، مع امتلاك الأدوات اللازمة وإدراك الواقع والتصور والتكييف، وأن الفتوى غير الحكم، فالحكم إذا وجدت شروطه وجد، أما الفتوى فتراعي الواقع، ولا بد فيها من الاطلاع على النص الشرعي والربط بينه وبين الواقع، فالفقيه الحقيقي بإدراكه لمقاصد الشريعة ورعايته لمصالح العباد يحقق الأمن والقوة لمجتمعه، ويدفع عنه كل تهديد، ويحقق له أسباب التقدم والرفاهية، ويفتح له أبواب العمل والإنتاج لتحقيق العزة للمجتمع ورفعة شأنه بين الأمم، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الرضوان.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الشيخة نور الصباح.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد الشيخ، ومسجد عثمان أحمد عثمان.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد العلي العظيم، ومسجد محمد رمضان، ومسجد خالد بن الوليد.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة فاطمة النبوية ( رضي الله عنها)، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها)، ومسجد الحافظ ، ومسجد المؤمن المهيمن، ومسجد مستورة، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد مجد الإسلام، ومسجد قباء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الإيمان.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الشهداء.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق، ومسجد المجذوب.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد منصور حمادة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الجوهرة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد نفوسة الغمراوية.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي، ومسجد الاستاد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد المستشفى، ومسجد الهدي النبوي.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد النور.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد زعزع.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد صلاح الدين.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الكوثر.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد التوحيد.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الغربي، ومسجد النصرة.

وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، تم عقد (31) درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات، وسط إقبال من السيدات واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد. فمن مسجد أبوبكر الصديق بالشرقية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏رضا محمد حسين عبدالله في مادة التفسير وعلوم القرآن. ومن مسجد طلعت مصطفى بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هويدا عبد الحميد. ومن مسجد علي بن أبي طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ بهيرة خير الله. ومن مسجد الرحمة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هلا السيد رمضان. ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ غادة السيد أحمد. ومن مسجد الرقيب بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آمال البيومي. ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏منال جمال الدين. ومن مسجد الهدى بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سناء طه السيد. ومن مسجد الحسينية بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عبدالفتاح في مادة السيرة النبوية والأخلاق. ومن مسجد السيدة خديجة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ماجدة حماية الله. ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ إيمان أحمد شعبان. ومن مسجد الأنوار المحمدية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء محمد محمد أبو رضوان. ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نهى المتولي مصطفى. ومن مسجد سيدي عون أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ رشا شعبان صابر. ومن مسجد البحري أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة محمد إبراهيم الجوهري. ومن مسجد الهدى أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أميرة جوهر . ومن مسجد العزيز الحكيم بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ كاميليا محمد كامل في مادة الفقه. ومن مسجد الرقيب بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آمال البيومي. ومن مسجد عبدالمجيد قادوس بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نعمات محمد العطار. ومن مسجد الفاروق بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ زينب البرماوي. ومن مسجد سعد الدين بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هدى محمد صبري. ومن مسجد البرهامي بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جوهرة فرحات. ومن مسجد القديم بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏هانم عبد الرحمن. ومن مسجد الرياض بالجيزة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ سميحة محمد جودة. ومن مسجد الأحمدي بالغربية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏علياء صلاح إبراهيم. ومن مسجد باب السلام بالغربية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏ماجدة إبراهيم موسى. ومن مسجد السلام بالغربية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏إيمان غنيم. ومن مسجد الكبير بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏لبنى عبد العزيز القاضي. ومن مسجد النور بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ عزيزة عبد الحميد عباس. ومن مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه) بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏ مرفت محمد رمضان. ومن مسجد القطب بسوهاج أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏آمال عبدالغني.