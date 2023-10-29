شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى وزير النقل اليمنى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى، كما تناول اللقاء تعزيز إطار التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنيه وذلك بالتعاون مع الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معرباً عن أستعداد الوزارة لتقديم الدعم واوجه التعاون مع الجانب اليمنى فى كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدنى، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيراً لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليمنى عن خالص الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال كما أشاد بالنهضة الشاملة التى تشهدها منظومة الطيران المدنى المصرية في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوى بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.