محمد الحسينى يحقق المركز الثالث بكأس مصر لسباقات السرعة لذوى الهمم

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد الحسيني، السباح المصري وعابر المانش، المركز الثالث بكأس مصر لسباقات السرعة المسافات القصيرة لذوي الهمم، المُقامة في الإسكندرية.

وقدم الحسيني أداء قويا خلال المنافسات، حيث شارك في سباقي 400 متر و800 متر في بطولة كأس مصر للسباحة، وقاد فريقه للحصول علي ميدالية في التتابع أبضاً.

وتمكن الحسيني من حصد الميدالية البرونزية في سباق 400 متر، كما حصد برونزية سباق 800 متر أيضاً.

ويذكر أنه يوم 13 أكتوبر الجاري حصد المركز الثاني لبطولة الجمهوربة للجنه البارالمبية في المياه المفتوحه في بحر الاسكندريه مسافة 2 كيلو متر.

والسباح المصرى محمد الحسينى دفعه حبه للسباحة وهو فى السادسة من عمره وحتى بلوغه سن الـ 17 سنة أن يدخل بطولات محلية ودولية ويحصل على ميداليات عديدة والمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا فى فلورنسا 2016 .